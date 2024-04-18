Рыбакина — о 4-й победе над Кудерметовой: не скажу, что сегодня меня многое удивило

Четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на пресс-конференции прокомментировала победу над Вероникой Кудерметовой в 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Это был очень сложный первый матч для меня на грунте. Здорово, что мне удалось победить.

Мне нужно было быть терпеливее во время розыгрышей, было много взлётов и падений, но в целом я довольна победой.

Мы играли много раз, и это всегда были тяжёлые матчи. Не скажу, что сегодня меня многое удивило. Просто, как я уже говорила, нужно привыкнуть к покрытию, а здесь, я бы сказала, особенные корты.

Мы обе хорошо подавали. Я просто счастлива, что в конце концов смогла переломить ситуацию, когда я вела в третьем сете, проиграла пару геймов, но в итоге смогла выиграть», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Отметим, матч Рыбакиной и Кудерметовой завершился со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:4 в пользу казахстанской спортсменки. Всего теннисистки встречались на корте четыре раза — во всех матчах победу одерживала Рыбакина.