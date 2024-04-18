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Ига Свёнтек с уверенной победы над Мертенс начала защиту титула в Штутгарте

Ига Свёнтек с уверенной победы над Мертенс начала защиту титула в Штутгарте
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), действующей победительницей которого является.

В стартовом для себя матче Свёнтек (1) со счётом 6:3, 6:4 обыграла 30-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

Штутгарт. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 18:30 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Элисе Мертенс
30
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

Встреча Свёнтек с Мертенс продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Ига один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Элисе один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Свёнтек в Штутгарте станет победительница матча Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Линда Носкова (Чехия).

Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
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