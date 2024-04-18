Ига Свёнтек с уверенной победы над Мертенс начала защиту титула в Штутгарте

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), действующей победительницей которого является.

В стартовом для себя матче Свёнтек (1) со счётом 6:3, 6:4 обыграла 30-ю ракетку мира, представительницу Бельгии Элисе Мертенс.

Встреча Свёнтек с Мертенс продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Ига один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Элисе один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующей соперницей Свёнтек в Штутгарте станет победительница матча Эмма Радукану (Великобритания, WC) — Линда Носкова (Чехия).