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Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, обыграв Карбальес-Баэну

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче 1/8 финала Циципас переиграл испанца Роберто Карбальес-Баэну. Встреча закончилась со счётом 7:5, 6:3 в пользу грека. Продолжительность матча составила 1 час и 45 минут.

За это время Циципас выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из одиннадцати заработанных. На счету испанского теннисиста один эйс, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнта из шести заработанных.

В четвертьфинале турнира в Барселоне Циципас сыграет с представителем Аргентины Факундо Диасом Акостой. Призовой фонд соревнований составляет $ 2 782 960. Турнир проходит с 15 по 21 апреля.