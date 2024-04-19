Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв Циньвэнь

27-я ракетка мира представительница Украины Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче 1/8 финала Костюк переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь (7-й номер рейтинга WTA). Встреча закончилась со счётом 6:2, 2:4, 7:5 в пользу украинки. Продолжительность матча составила 2 часа и 40 минут.

В рамках матча Костюк три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Циньвэнь шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Марты Костюк на турнире категории WTA-500 в Штутгарте станет третья ракетка мира из США Кори Гауфф, которая обыграла Сачию Викери со счётом 6:3, 4:6, 7:5.