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Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв Циньвэнь

Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв Циньвэнь
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27-я ракетка мира представительница Украины Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. 2-й круг
18 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		6 5
6 		4 7
         
Марта Костюк
27
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

В матче 1/8 финала Костюк переиграла китаянку Чжэн Циньвэнь (7-й номер рейтинга WTA). Встреча закончилась со счётом 6:2, 2:4, 7:5 в пользу украинки. Продолжительность матча составила 2 часа и 40 минут.

В рамках матча Костюк три раза подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Циньвэнь шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Марты Костюк на турнире категории WTA-500 в Штутгарте станет третья ракетка мира из США Кори Гауфф, которая обыграла Сачию Викери со счётом 6:3, 4:6, 7:5.

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