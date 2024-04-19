Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: баннер с Хачановым расположен на одной из центральных улиц Москвы

Фото: баннер с Хачановым расположен на одной из центральных улиц Москвы
Комментарии

На улице Остоженка города Москвы расположен баннер с изображением российского теннисиста, 17-й ракетки мира Карена Хачанова.

На баннере Хачанов изображён в стильной одежде с подписью IDOL.

Фото: телеграм-канал Теннисология

Напомним, спортсмен снялся с проходящего в испанской Барселоне турнира категории ATP-500 из-за небольшой травмы. Ранее Хачанов обыграл Даниила Медведева (6:3, 7:5) в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), но в четвертьфинале уступил Стефаносу Циципасу из Греции со счётом 4:6, 2:6.

27-летний Хачанов — бывшая восьмая ракетка мира, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде, победитель шести турниров ATP и одного в парном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

Материалы по теме
Хачанов в матче с Медведевым впервые в карьере обыграл на грунте теннисиста из топ-5
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android