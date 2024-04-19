Бадоса разрыдалась в объятиях Соболенко после травмы в матче с белоруской

В четверг, 18 апреля, испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла продолжить матч с второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси в 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она остановила игру в третьем сете при счёте 3:3. Ранее по ходу матча испанская теннисистка брала медицинский тайм-аут.
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По окончании матча Бадоса обменялась рукопожатиями с судьёй встречи, обнялась с Соболенко и расплакалась в её объятиях. Напомним, спортсменки являются лучшими подругами в женском туре.
Фото: Какдр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
В следующем раунде соревнований белорусская теннисистка сыграет с восьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии. Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 15 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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