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Бадоса разрыдалась в объятиях Соболенко после травмы в матче с белоруской

Бадоса разрыдалась в объятиях Соболенко после травмы в матче с белоруской
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В четверг, 18 апреля, испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла продолжить матч с второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Беларуси в 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Она остановила игру в третьем сете при счёте 3:3. Ранее по ходу матча испанская теннисистка брала медицинский тайм-аут.

Штутгарт. 2-й круг
17 апреля 2024, среда. 23:50 МСК
Паула Бадоса
93
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
1 : 2
Rt
1 2 3
         
6 4 		6 3
7 7 		4 3
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

По окончании матча Бадоса обменялась рукопожатиями с судьёй встречи, обнялась с Соболенко и расплакалась в её объятиях. Напомним, спортсменки являются лучшими подругами в женском туре.

Фото: Какдр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

В следующем раунде соревнований белорусская теннисистка сыграет с восьмой ракеткой мира Маркетой Вондроушовой из Чехии. Грунтовый турнир в Штутгарте проходит с 15 по 21 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

Турнирная сетка
Календарь турнира в Штутгарте
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