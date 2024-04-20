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«С днём рождения, моя любовь!» Возлюбленный Марии Шараповой опубликовал трогательный пост

«С днём рождения, моя любовь!» Возлюбленный Марии Шараповой опубликовал трогательный пост
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Британский миллионер Алекс Гилкс, возлюбленный пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, трогательно поздравил экс-теннисистку с днём рождения. Напомним, вчера, 19 апреля, Марии исполнилось 37 лет.

«С днём рождения, моя любовь!» — подписал праздничное фото Шараповой с шарами Гилкс.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Фото: из личного архива Марии Шараповой

Напомним, у пары есть сын, которого назвали Теодор. Он родился в июле 2022 года. В данный момент Шарапова и Гилкс путешествуют по Испании.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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