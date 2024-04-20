Рафаэль Надаль провёл первую тренировку на кортах «Мастерса» в Мадриде

Бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль начал готовиться к «Мастерсу» в Мадриде, который пройдёт с 24 апреля по 5 мая.

По информации испанского издания Marca, свой первый матч на турнире 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» проведёт в четверг, 25 апреля. Испанский теннисист не входит в число сеяных, поэтому начнёт соревнования с первого раунда.

Фото: Mutua Madrid Open

Надаль — пятикратный победитель «Мастерса» в Мадриде (2005, 2010, 2013, 2014, 2017).

Напомним, на этой неделе 37-летний Надаль проиграл в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) 11-й ракетке мира, австралийскому теннисисту Алексу де Минору со счётом 5:7, 1:6. В матче первого раунда соревнований Надаль одержал победу над представителем Италии Флавио Коболли. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу испанца.