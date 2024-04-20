Федерико Кория негативно высказался об организации турнира в Бухаресте

Аргентинский теннисист Федерико Кория заявил, что грунтовый турнир категории ATP-250 в Бухаресте (Румыния) плохо организован.

«Представьте, если бы турнир в Бухаресте проходил в Южной Америке, там нет света, вчера не шёл дождь, и день не удалось закончить.

Сегодня играют в первую смену и вторую смену, потому что больше не было кортов, на которых все могли бы играть одновременно, теперь они играют друг против друга, если матч продлевается, то приостанавливают его.

Не понимаю, как Эшторил мог покинуть календарь, а этот турнир остался», — написал Кория в своих социальных сетях.

Напомним, сейчас проходит турнир категории АТР-250 в Бухаресте. Турнир в Эшториле завершился в начале апреля, однако в календаре турниров на 2025 год португальский открытый чемпионат будет заменён на соревнования в Бухаресте.