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Новак Джокович снялся с грядущего «Мастерса» в Мадриде

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), который пройдёт с 24 апреля по 5 мая. Причина такого решения пока неизвестна.

В основной сетке соревнований его заменит 19-летний француз Люка Ван Аш (99-я ракетка мира).

Далее в календаре Джоковича значится выступление на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия), действующим чемпионом которого является россиянин Даниил Медведев.

Ранее Джокович провёл первый с марта турнир на уровне ATP. Новак открыл грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Серб дошёл на нём до полуфинального раунда, где проиграл трёхкратному финалисту турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счётом 4:6, 6:1, 4:6.