Каспер Рууд вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Этчеверри
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Шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд обыграл 30-ю ракетку мира Томаса Этчеверри из Аргентины в полуфинале грунтового турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) со счётом 7:6 (8:6), 6:4.
Матч продолжался 1 час 57 минут. Норвежец выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку. Также на счету Рууда три реализованных брейк-пойнта из семи. Этчеверри выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Он реализовал два из четырех заработанных брейк-пойнтов
Барселона. 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 14:45 МСК
6
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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30
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Это была вторая встреча у теннисистов на корте. В предыдущий раз, на турнире в Пекине, Рууд также оказался сильнее аргентинского соперника.
Теперь Рууд встретится в финале с победителем матча Стефаноса Циципаса и Душана Лайовича. Он пройдёт 20 апреля, начало в 17:00 мск.
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