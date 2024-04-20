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Каспер Рууд вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Этчеверри

Каспер Рууд вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Этчеверри
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Шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд обыграл 30-ю ракетку мира Томаса Этчеверри из Аргентины в полуфинале грунтового турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Матч продолжался 1 час 57 минут. Норвежец выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку. Также на счету Рууда три реализованных брейк-пойнта из семи. Этчеверри выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Он реализовал два из четырех заработанных брейк-пойнтов

Барселона. 1/2 финала
20 апреля 2024, суббота. 14:45 МСК
Каспер Рууд
6
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6
6 6 		4
         
Томас Мартин Этчеверри
30
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Это была вторая встреча у теннисистов на корте. В предыдущий раз, на турнире в Пекине, Рууд также оказался сильнее аргентинского соперника.

Теперь Рууд встретится в финале с победителем матча Стефаноса Циципаса и Душана Лайовича. Он пройдёт 20 апреля, начало в 17:00 мск.

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