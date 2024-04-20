Каспер Рууд вышел в финал турнира в Барселоне, обыграв Этчеверри

Шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд обыграл 30-ю ракетку мира Томаса Этчеверри из Аргентины в полуфинале грунтового турнира АТР-500 в Барселоне (Испания) со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

Матч продолжался 1 час 57 минут. Норвежец выполнил одну подачу навылет и допустил одну двойную ошибку. Также на счету Рууда три реализованных брейк-пойнта из семи. Этчеверри выполнил три эйса и допустил две двойные ошибки. Он реализовал два из четырех заработанных брейк-пойнтов

Это была вторая встреча у теннисистов на корте. В предыдущий раз, на турнире в Пекине, Рууд также оказался сильнее аргентинского соперника.

Теперь Рууд встретится в финале с победителем матча Стефаноса Циципаса и Душана Лайовича. Он пройдёт 20 апреля, начало в 17:00 мск.