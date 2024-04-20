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Мэттью Макконахи признался в любви к теннису, выложив фото. Новак Джокович отреагировал

Мэттью Макконахи признался в любви к теннису, выложив фото. Новак Джокович отреагировал
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Известный голливудский актёр Мэттью Макконахи признался в любви к теннису. В своих социальных сетях он опубликовал фото с теннисного корта с ракеткой в руке.

«Люблю эту игру», — подписал фото Макконахи и даже закрепил пост в своём аккаунте.

Фото: из личного архива Мэттью Макконахи

Стоит отметить, что на публикацию отреагировал 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович. «Есть какие-нибудь советы?» — спросил Новак актёра. Макконахи на данный момент никак не ответил сербу.

Ранее Джокович провёл первый с марта турнир на уровне ATP. Новак открыл грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Серб дошёл на нём до полуфинального раунда, где проиграл трёхкратному финалисту турниров «Большого шлема», шестой ракетке мира норвежцу Касперу Рууду со счётом 4:6, 6:1, 4:6.

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