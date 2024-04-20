Гарбинье Мугуруса объявила о завершении спортивной карьеры

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде и победительница двух турниров «Большого шлема», официально объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Напомним, спортсменка не выступала на турнирах с начала 2023 года: тогда Мугуруса сыграла в первых кругах соревнований серии в Австралии, а затем выступила в стартовом раунде турнира в Лионе (Франция).

Сейчас Гарбинье Мугурусе 30 лет, на профессиональном уровне теннисистка выступала с 2011 года. В 2016 году спортсменка стала чемпионкой «Ролан Гаррос», в 2017-м — победила на Уимблдоне. В 2021 году Мугуруса выиграла последний титул в карьере — Итоговый чемпионат WTA. В рамках турниров WTA испанка завоевала 10 титулов в одиночном разряде.