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Гарбинье Мугуруса объявила о завершении спортивной карьеры

Гарбинье Мугуруса объявила о завершении спортивной карьеры
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде и победительница двух турниров «Большого шлема», официально объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Напомним, спортсменка не выступала на турнирах с начала 2023 года: тогда Мугуруса сыграла в первых кругах соревнований серии в Австралии, а затем выступила в стартовом раунде турнира в Лионе (Франция).

Сейчас Гарбинье Мугурусе 30 лет, на профессиональном уровне теннисистка выступала с 2011 года. В 2016 году спортсменка стала чемпионкой «Ролан Гаррос», в 2017-м — победила на Уимблдоне. В 2021 году Мугуруса выиграла последний титул в карьере — Итоговый чемпионат WTA. В рамках турниров WTA испанка завоевала 10 титулов в одиночном разряде.

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