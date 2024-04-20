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Рыбакина прокомментировала победу над Свёнтек в полуфинале турнира в Штутгарте

Рыбакина прокомментировала победу над Свёнтек в полуфинале турнира в Штутгарте
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, прокомментировала свою победу над первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек в полуфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). Польская спортсменка была чемпионкой этих соревнований в 2022 и 2023 годах.

«Как и всегда, это был очень тяжёлый матч. Моя подача очень помогала мне в важные моменты. Всё было очень близко.

Конечно, мы обе очень любим доминировать на корте, поэтому начинать было нелегко. У Иги действительно хорошие удары. Но у меня отличная подача. Это была битва за то, кто будет доминировать.

С ней всегда сложно играть. Мы давим друг на друга. Очень рада, что мне удалось победить сегодня и что я показала хорошую игру», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

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