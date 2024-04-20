Симона Халеп снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде, на который ей предоставили уайлд-кард

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп снялась с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), на который ранее получила уайлд-кард. Соответствующая информация появилась в социальных сетях Romanian Tennis.

Халеп отказалась от выступления в Мадриде по состоянию здоровья. Сообщается, что спортсменка ещё не полностью оправилась от ситуации с нарушением антидопинговых правил, чтобы играть на турнире столь высокого уровня.

Напомним, соревнования в Мадриде пройдут с 23 апреля по 4 мая.

Ранее Халеп должна была выступить на турнире WTA-125 в Оэйраше (Португалия), на который также получила специальное приглашение от организаторов. Теннисистка отказалась от участия из-за физической неготовности.