Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Симона Халеп снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде, на который ей предоставили уайлд-кард

Симона Халеп снялась с турнира WTA-1000 в Мадриде, на который ей предоставили уайлд-кард
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп снялась с турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), на который ранее получила уайлд-кард. Соответствующая информация появилась в социальных сетях Romanian Tennis.

Халеп отказалась от выступления в Мадриде по состоянию здоровья. Сообщается, что спортсменка ещё не полностью оправилась от ситуации с нарушением антидопинговых правил, чтобы играть на турнире столь высокого уровня.

Напомним, соревнования в Мадриде пройдут с 23 апреля по 4 мая.

Ранее Халеп должна была выступить на турнире WTA-125 в Оэйраше (Португалия), на который также получила специальное приглашение от организаторов. Теннисистка отказалась от участия из-за физической неготовности.

Материалы по теме
Чемпионка двух ТБШ возвращается! Халеп щедро сократили срок отстранения и разрешили играть
Чемпионка двух ТБШ возвращается! Халеп щедро сократили срок отстранения и разрешили играть
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android