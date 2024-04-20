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Видеообзор победы Рыбакиной в Штутгарте над действующей чемпионкой турнира Свёнтек

Видеообзор победы Рыбакиной в Штутгарте над действующей чемпионкой турнира Свёнтек
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Сегодня, 20 апреля, состоялся матч полуфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, четвёртая ракетка мира, в трёх сетах обыграла первую ракетку мира из Польши и двукратную чемпионку этих соревнований Игу Свёнтек.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Рыбакиной над Свёнтек в полуфинале турнира в Штутгарте.

Данное видео доступно на Youtube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Отметим, что в этой встрече Елена Рыбакина вышла в свой пятый финал турниров WTA в 2024 году. Ранее спортсменка в этом сезоне выиграла титулы турниров в Брисбене (Австралия) и Абу-Даби (ОАЭ), а также играла в титульных матчах в Дохе (Катар) и Майами (США).

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