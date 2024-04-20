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Мугуруса ответила на вопрос о том, какое место в истории тенниса она займёт

Мугуруса ответила на вопрос о том, какое место в истории тенниса она займёт
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Бывшая первая ракетка мира и победительница двух турниров «Большого шлема» испанка Гарбинье Мугуруса ответила на вопрос о том, какое место в истории тенниса она может занять. Напомним, сегодня, 20 апреля, на пресс-конференции Laureus теннисистка объявила о завершении спортивной карьеры.

«Прошло 25 лет с тех пор, как я начала играть в теннис. Если бы мне в детстве сказали, что я добьюсь столь многого… Мы все мечтаем выиграть турниры «Большого шлема», достичь вершин рейтинга, стать лучшим учителем и наставником для тех, кто за нами следит… В целом теннис осуществил многие мечты, которые были у меня в детстве. Для меня всё это значит, что я сотворила свою личную историю. Но я не знаю, значит ли это, что я могу войти в мировую историю. Думаю, даже если я бы выиграла 25 турниров «Большого шлема», этого бы не произошло (смеётся). Но да, для меня это моя история. Я ей очень горжусь», — сказала Мугуруса на пресс-конференции.

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