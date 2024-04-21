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Циципас и Рууд второй раз за две недели сыграют в финале

Циципас и Рууд второй раз за две недели сыграют в финале
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Седьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и шестая ракетка мира норвежец Каспер Рууд разыграют второй титул за две недели.

14 апреля Циципас и Рууд встретились в матче за титул на «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). Тогда со счётом 6:1, 6:4 сильнее оказался грек.

Всего в официальных матчах теннисисты встречались пять раз, в трёх сильнее оказывался Циципас.

  • 2016, Санта-Маргерита-ди-Пула (турнир ITF), грунт, финал — победил Циципас (6:3, 6:7 (2:7), 7:6 (7:2);
  • 2021, Мадрид, грунт, 1/16 финала – победил Рууд (7:6 (7:4), 6:4);
  • 2021, Торонто, хард, 1/4 финала – победил Циципас (6:1, 6:4);
  • 2024, Лос-Кабос, хард, 1/2 финала – победил Рууд (6:4, 7:6 (7:4));
  • 2024, Монте-Карло, грунт, финал – победил Циципас (6:1, 6:4).

Финал турнира в Барселоне пройдёт в воскресенье, 21 апреля, 17:00 мск. Призовой фонд соревнований составляет € 2 782 960.

Барселона. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3
         
         
Каспер Рууд
6
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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