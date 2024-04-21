Навратилова высказалась о завершении карьеры Мугурусой

Американская теннисистка Мартина Навратилова, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, высказалась о завершении профессиональной карьеры двукратной чемпионкой «Шлемов» из Испании Гарбинье Мугурусой.

«Для любого спортсмена трудно принять решение навсегда прекратить соревноваться. Но Гарбинье провела карьеру, о которой многие могут только мечтать, и я рада, что она решила использовать своё положение, чтобы помочь изменить мир к лучшему в спорте. Я очень внимательно следила за её карьерой и видела, что даже когда она была на вершине рейтинга, она была сосредоточена на том, чтобы помогать молодёжи и вдохновлять её», — приводит слова Навратиловой испанское издание Marca.