Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Навратилова высказалась о завершении карьеры Мугурусой

Навратилова высказалась о завершении карьеры Мугурусой
Комментарии

Американская теннисистка Мартина Навратилова, 18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, высказалась о завершении профессиональной карьеры двукратной чемпионкой «Шлемов» из Испании Гарбинье Мугурусой.

«Для любого спортсмена трудно принять решение навсегда прекратить соревноваться. Но Гарбинье провела карьеру, о которой многие могут только мечтать, и я рада, что она решила использовать своё положение, чтобы помочь изменить мир к лучшему в спорте. Я очень внимательно следила за её карьерой и видела, что даже когда она была на вершине рейтинга, она была сосредоточена на том, чтобы помогать молодёжи и вдохновлять её», — приводит слова Навратиловой испанское издание Marca.

Материалы по теме
Гарбинье Мугуруса объяснила, почему решила завершить спортивную карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android