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Вероника Кудерметова и Чань Хаочин в паре выиграли турнир в Штутгарте

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин в паре выиграли турнир в Штутгарте
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и Чань Хаочин из Тайваня одержали победу в финале парного разряда грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В титульной встрече они оказались сильнее дуэта Улрикке Эйкери (Норвегия)/Ингрид Нил (Эстония) — 4:6, 6:3, 10:2.

Отметим, что теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. На счету Кудерметовой и Чань Хаочин две подачи навылет, 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 и одна двойная ошибка. Дуэт Эйкери/Нил также выполнил два эйса, реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных и допустил семь двойных ошибок.

Напомним, это восьмой титул Вероники Кудерметовой в парном разряде.

В одиночном разряде на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия) россиянка вылетела в первом круге, проиграв в двух сетах чемпионке турнира «Большого шлема» Барборе Крейчиковой из Чехии.

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