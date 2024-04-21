Рыбакина рассказала, что сделает с Porsche, выигранным на турнире в Штутгарте

Чемпионка Уимблдона 2022 года, четвёртая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, что сделает с автомобилем Porsche, который она получила за победу в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Ну, я пока не знаю. Я обязательно буду на нём ездить. Мы думаем оставить его в Дубае. Так что за рулём наверняка будет Стефано. Может быть, моя мама. Ну и надеюсь, что скоро я. Как-то так», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 21 апреля, представительница Казахстана в финале соревнований в Штутгарте одолела 27-ю ракетку мира украинку Марту Костюк. Для Елены Рыбакиной это уже третий титул в нынешнем сезоне. Следующим турниром, на который заявлена Рыбакина, является «тысячник» в Мадриде.