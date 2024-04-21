Состоялась жеребьёвка квалификации турнира в Мадриде, где сыграют Рахимова и Тимофеева

Состоялась жеребьёвка квалификации на турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания), основной розыгрыш которого пройдёт с 23 апреля по 4 мая. Информацию об этом в своих социальных сетях опубликовала журналистка Мелани Лаутруп.

Отметим, что в квалификации сыграют две россиянки — 97-я ракетка мира Камила Рахимова и 96-я в рейтинге WTA Мария Тимофеева. В первом круге квалификации Рахимова сыграет с колумбийской теннисисткой Эмилианой Аранго, а Тимофеева — с француженкой Фионой Ферро. В случае победы Тимофеева во втором круге квалификации может сыграть с белорусской спортсменкой Александрой Саснович.

Напомним, действующей чемпионкой грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) является Арина Соболенко.