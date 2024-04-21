Президент Казахстана Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой на турнире в Штутгарте

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил чемпионку Уимблдона 2022 года, четвёртую ракетку мира Елену Рыбакину с победой на турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Поздравляю Елену Рыбакину с убедительной победой на теннисном турнире в Штутгарте. Первая ракетка Казахстана в этом сезоне выиграла три титула. Это большой успех. Желаю нашей Елене новых спортивных достижений!» — написал Токаев в своих социальных сетях.

Сегодня, 21 апреля, представительница Казахстана одолела 27-ю ракетку мира украинку Марту Костюк в финале грунтового турнира в Штутгарте. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2. Следующим турниром, на который заявлена Рыбакина, является «тысячник» в Мадриде, который начнётся во вторник, 23 апреля.