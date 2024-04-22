«Увидимся на турнире в Мадриде». Веснина поделилась кадрами с тренировочного корта

Российская теннисистка, заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина опубликовала кадры с тренировки.

«Работаем. Увидимся на турнире в Мадриде», — подписала видеоролик с тренировочного корта в Бодруме Веснина.

Отметим, что в конце сентября 2023 года теннисистка заявляла, что завершать карьеру не планирует и у неё ещё есть время подумать об этом. Пока что последней наградой для неё стала серебряная медаль в миксте на Олимпийских играх в Токио. Всего на её счету 22 титула WTA.

Напомним, 37-летняя Веснина объявила о возобновлении карьеры в декабре 2023 года, но нигде не выступала. Ранее она заявляла, что новость о том, что выступление российских теннисистов на Олимпийских играх в Париже, возможно, добавляет мотивации для возвращения.