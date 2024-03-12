Елена Веснина рассказала, когда завершит карьеру

Российская теннисистка, заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина рассказала, что планирует после этого сезона завершить карьеру.

«Я должна была лететь в Индиан-Уэллс и Майами, но из-за старой травмы ахилла решила не торопить события. Полечу на сборы вместе с командой в апреле и вернусь на грунтовую серию турниров. Постараюсь пройти отбор на Олимпийские игры. Я понимаю, какая у нас сильная команда и сколько девочек стоит выше меня. Если получится, буду очень рада. Но понимаю, что это крайне сложно. Для меня Олимпиада является мотивацией и ориентиром, планирую сыграть на «Ролан Гаррос», Уимблдоне, если получится, в Париже. Отыграть последний сезон и завершить карьеру», — приводит слова Весниной «Спорт-экспресс».

Отметим, что в конце сентября 2023 года теннисистка заявляла, что завершать карьеру не планирует и у неё ещё есть время подумать об этом. Пока что последней наградой для неё стала серебряная медаль в миксте на Олимпийских играх в Токио. Всего на её счету 22 титула WTA.

Напомним, 37-летняя Веснина объявила о возобновлении карьеры в декабре 2023 года, но нигде не выступала. Ранее она заявляла, что новость о том, что выступление российских теннисистов на Олимпийских играх в Париже возможно, добавляет мотивации для возвращения.