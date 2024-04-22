Костюк назвала причину поражения в финальном матче турнира в Штутгарте
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Украинская теннисистка Марта Костюк, 27-я ракетка мира, назвала причину поражения в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
Штутгарт. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 14:05 МСК
4
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
27
Марта Костюк
М. Костюк
«Сегодня на 90% сказалась моя усталость. Каждое утро я не знала, чего ожидать от себя сегодня на корте. Удивительно, что я смогла выдержать всю эту неделю и показать вчера потрясающий теннис. Я от себя такого не ожидала. Но сегодня я, конечно, очень нервничала.Хотелось выиграть, но совпало много факторов. Наверное, я уже просто не выдерживала», — сказала Костюк на пресс-конференции.
Напомним, сегодня, 21 апреля, представительница Казахстана Елена Рыбакина в финале соревнований в Штутгарте одолела Марту Костюк. Матч закончился со счётом 6:2, 6:2.
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