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Костюк назвала причину поражения в финальном матче турнира в Штутгарте

Костюк назвала причину поражения в финальном матче турнира в Штутгарте
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Украинская теннисистка Марта Костюк, 27-я ракетка мира, назвала причину поражения в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. Финал
21 апреля 2024, воскресенье. 14:05 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Марта Костюк
27
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

«Сегодня на 90% сказалась моя усталость. Каждое утро я не знала, чего ожидать от себя сегодня на корте. Удивительно, что я смогла выдержать всю эту неделю и показать вчера потрясающий теннис. Я от себя такого не ожидала. Но сегодня я, конечно, очень нервничала.Хотелось выиграть, но совпало много факторов. Наверное, я уже просто не выдерживала», — сказала Костюк на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 21 апреля, представительница Казахстана Елена Рыбакина в финале соревнований в Штутгарте одолела Марту Костюк. Матч закончился со счётом 6:2, 6:2.

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