Костюк назвала причину поражения в финальном матче турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк, 27-я ракетка мира, назвала причину поражения в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

«Сегодня на 90% сказалась моя усталость. Каждое утро я не знала, чего ожидать от себя сегодня на корте. Удивительно, что я смогла выдержать всю эту неделю и показать вчера потрясающий теннис. Я от себя такого не ожидала. Но сегодня я, конечно, очень нервничала.Хотелось выиграть, но совпало много факторов. Наверное, я уже просто не выдерживала», — сказала Костюк на пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 21 апреля, представительница Казахстана Елена Рыбакина в финале соревнований в Штутгарте одолела Марту Костюк. Матч закончился со счётом 6:2, 6:2.