Андреева вылетела из топ-100 обновлённого рейтинга WTA. Касаткина — лучшая из россиянок

Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.
Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Также в топ-20 находятся Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17) и Вероника Кудерметова (19-я).
Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек, на втором месте располагается белоруска Арина Соболенко, на третьем — американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA от 22 апреля:
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 540 очков;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7848
3 (3). Кори Гауфф (США) — 7258
4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6293
5 (5). Джессика Пегула (США) — 4870
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4195
7 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4090
8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4000
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3533
10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438
11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3313…
16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2560;
17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2550…
19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2383…
22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2161…
25 (26). Анна Калинская (Россия) — 1971…
39 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1377…
43 (43). Мирра Андреева (Россия) — 1317…
45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275…
61 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1079…
65 (67). Элина Аванесян (Россия) — 1053…
97 (97). Камилла Рахимова (Россия) — 748…
99 (96). Мария Тимофеева (Россия) — 745
102 (100). Эрика Андреева (Россия) — 737.