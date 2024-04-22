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Андреева вылетела из топ-100 обновлённого рейтинга WTA. Касаткина — лучшая из россиянок

Женская теннисная ассоциация на своем официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде.

Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-е место. Также в топ-20 находятся Екатерина Александрова (16), Людмила Самсонова (17) и Вероника Кудерметова (19-я).

Лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек, на втором месте располагается белоруска Арина Соболенко, на третьем — американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA от 22 апреля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 10 540 очков;

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7848

3 (3). Кори Гауфф (США) — 7258

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6293

5 (5). Джессика Пегула (США) — 4870

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 4195

7 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 4090

8 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4000

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3533

10 (10). Елена Остапенко (Латвия) — 3438

11 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 3313…

16 (16). Екатерина Александрова (Россия) — 2560;

17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 2550…

19 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2383…

22 (22). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2161…

25 (26). Анна Калинская (Россия) — 1971…

39 (36). Анастасия Потапова (Россия) — 1377…

43 (43). Мирра Андреева (Россия) — 1317…

45 (45). Анна Блинкова (Россия) — 1275…

61 (62). Диана Шнайдер (Россия) — 1079…

65 (67). Элина Аванесян (Россия) — 1053…

97 (97). Камилла Рахимова (Россия) — 748…

99 (96). Мария Тимофеева (Россия) — 745

102 (100). Эрика Андреева (Россия) — 737.