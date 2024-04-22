Фото: Карен Хачанов на футбольном матче «Реал» — «Барселона»

Российский теннисист, 17-я ракетка мира Карен Хачанов посетил матч 32-го тура чемпионата Испании по футболу между «Реалом» и «Барселоной», который состоялся в Мадриде в воскресенье, 21 апреля. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:2.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

«Спасибо мадридскому «Реалу» за приглашение на этот матч», — подписал Хачанов фото, выложенное в соцсетях.

Напомним, сейчас в Испании проходит серия крупных теннисных турниров. В воскресенье, 21 апреля, завершился турнир категории ATP-500 в испанской Барселоне (Карен Хачанов не принимал в нём участие из-за травмы), победителем которого стал норвежский теннисист Каспер Рууд, а с 24 апреля по 5 мая состоятся соревнования серии «Мастерс» в Мадриде.