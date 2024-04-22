Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера

Рафаэль Надаль выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль присоединится к сборной Европы на Кубке Лэйвера, сообщается на официальном сайте соревнований.

Испанец выступит в команде с соотечественником Карлосом Алькарасом, российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

«Я буду очень рад сыграть на Кубке Лэйвера в Берлине за сборную Европы. У меня остались особенные воспоминания об этом турнире, в том числе эмоции, полученные в Лондоне два года назад на прощальном матча Федерера», — отметил Надаль.

Напомним, следующий розыгрыш Кубка Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

Материалы по теме
Рууд высказался о возвращении Надаля на грунтовые турниры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android