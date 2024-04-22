Рафаэль Надаль выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль присоединится к сборной Европы на Кубке Лэйвера, сообщается на официальном сайте соревнований.

Испанец выступит в команде с соотечественником Карлосом Алькарасом, российским теннисистом Даниилом Медведевым и немцем Александром Зверевым. Капитаном сборной Европы будет 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.

«Я буду очень рад сыграть на Кубке Лэйвера в Берлине за сборную Европы. У меня остались особенные воспоминания об этом турнире, в том числе эмоции, полученные в Лондоне два года назад на прощальном матча Федерера», — отметил Надаль.

Напомним, следующий розыгрыш Кубка Лэйвера пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).