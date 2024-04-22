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«Ощущение, что меня исключили из компании». Соболенко пошутила о дружбе с Бадосой и Жабер

«Ощущение, что меня исключили из компании». Соболенко пошутила о дружбе с Бадосой и Жабер
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира 25-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко вновь пошутила о дружбе с испанской спортсменкой Паулой Бадосой и тунисской теннисисткой Онс Жабер.

Один из болельщиков спросил Соболенко в соцсетях, кого она выберет — Бадосу или Жабер. Белорусская спортсменка иронично ответила на этот вопрос.

«Хм, я даже не знаю. Такое ощущение, будто меня исключили из нашей компании. Обожаю этих двоих», — написала Соболенко на своей странице в социальных сетях, добавив смеющийся эмодзи.

Ранее в этом месяце Соболенко забавно отреагировала на признание Бадосы, что Жабер является её лучшей подругой в туре, заявив, что испанская теннисистка её потеряла.

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