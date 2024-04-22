Бадоса: в Индиан-Уэллсе врачи сказали, что мне будет очень трудно продолжать карьеру

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о проблемах со здоровьем.

«В Индиан-Уэллсе врачи сказали, что мне будет очень трудно продолжать карьеру. Мы искали альтернативы, чтобы я могла соревноваться. Мне всего 26 лет, я люблю играть в теннис. Когда нет такой возможности, это плохо. Я буду рада, если смогу играть ещё три-четыре года. Конечно, сейчас в приоритете текущий сезон. Я хочу играть и достичь максимально возможной позиции в рейтинге. Не хочу называть конкретную цифру, но хотела бы попасть в топ-30. Глобальный план — попасть в десятку лучших, но в этом году это будет тяжело сделать. Возможно, через год или полтора я смогу оказаться там.

Что касается болевых ощущений, они всегда со мной, но теперь я могу справиться с этой болью. Было бы хорошо играть как можно дольше на покрытии, которое больше всего мне подходит, а именно на грунте», — приводит слова Бадосы WTA Insider.

Напомним, в марте Бадоса снялась с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) из-за травмы. Позже спортсменка вернулась в тур, но получила новое повреждение на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия).