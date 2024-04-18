Паула Бадоса раскрыла, какую травму получила в матче с Соболенко на турнире в Штутгарте

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса впервые вышла на связь с болельщиками после снятия с матча второго круга на грунтовом турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Напомним, Бадоса встречалась с белоруской Ариной Соболенко (2). Паула была вынуждена сняться с поединка при равном счёте в третьем сете (3:3). Первую партию со счётом 7:6 (7:4) забрала Соболенко, вторую – Бадоса (6:4).

«Всем привет! Прежде всего хочу поблагодарить за ту поддержку, которую я получила. Да, это непростые времена для меня. Сегодняшнее медицинское обследование выявило небольшой разрыв большой приводящей мышцы бедра.

Я и вся моя команда будем работать над тем, чтобы иметь возможность сыграть в Мадриде. Вы все знаете, насколько особенным для меня является играть перед вами. Я собираюсь сделать всё, чтобы попасти на эти корты», — написала Бадоса в своих социальных сетях.