Разница в возрасте между Надалем и Бланшем станет самой большой в истории «Мастерсов»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) сыграет с 1028-й ракеткой мира из США Дарвином Бланшем.

Разница в возрасте между 37-летним испанцем и 16-летним американцем составляет 21 год и 117 дней.

Это рекорд для турниров серии «Мастерс» с момента появления формата в 1990 году.

Ранее самая большая разница в возрасте между участниками матча в рамках «Мастерса» составляла 19 лет и 204 дня. Это произошло в прошлом году также на «тысячнике» в Мадриде. Тогда в первом раунде встретились Ришар Гаске и Мартин Ландалус.

Ранее по результатам жеребьёвки определились соперники российских теннисистов.