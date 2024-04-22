Арина Соболенко показала своё любимое теннисное платье

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, какое теннисное платье для неё является любимым на данный момент.

Отметим, что уже долгое время Соболенко является амбассадором Nike и получает от компании всю экипировку, в том числе эксклюзивную.

Соболенко проводила в своих социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Какое у тебя любимое теннисное платье от Nike сейчас?» — спросил Арину один из пользователей.

«Одно из любимых было не так давно», — ответила белоруска, опубликовав фото с победного для себя Открытого чемпионата Австралии – 2024. На нём Соболенко выступала в платье Nike насыщенного красного цвета и подобного же цвета кроссовках.