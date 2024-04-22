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20-летняя Мария Тимофеева пробилась в финал квалификации турнира в Мадриде

20-летняя Мария Тимофеева пробилась в финал квалификации турнира в Мадриде
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99-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева пробилась в финал квалификационного раунда грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

На старте квалификации Тимофеева (17) со счётом 7:5, 3:6, 6:2 обыграла 154-й номер мирового рейтинга представительницу Франции Фиону Ферро. Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 9 минут.

Тимофеева четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Ферро ни одного эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в основную сетку Мадрида Тимофеева сразится с 86-й ракеткой мира Хэрриет Дарт (11) из Великобритании.

Основные соревнования в Мадриде начнутся завтра, 23 апреля.

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