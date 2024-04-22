Тим пробился в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде, где сразится с Коккинакисом

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим вышел в финальный раунд квалификации грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

На старте квалификации Тим (14) со счётом 6:2, 3:6, 7:5 обыграл 128-ю ракетку мира представителя Бразилии Фелипе Мелигени Родригеса Альвеса. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Тим шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

За выход в основную сетку Мадрида Тим сразится с победителем парного Australian Open – 2022, 93-й ракеткой мира австралийцем Танаси Коккинакисом (8).