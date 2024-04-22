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Борис Беккер надеется получить разрешение на въезд в Великобританию уже в 2025 году

Борис Беккер надеется получить разрешение на въезд в Великобританию уже в 2025 году
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер заявил о намерении в кратчайшие сроки получить разрешение на въезд в Великобританию, которого лишился после тюремного заключения за нарушение закона о финансовой несостоятельности или банкротстве.

«Конечно, я скучаю по Уимблдону. Это мой любимый турнир, самый любимый. Я работаю по всем направлениям, чтобы вернуться туда в следующем, 2025 году. Такой вариант возможен, но посмотрим, кем я там буду работать, потому что пока я не могу находиться в Великобритании.

10 лет без возможности въехать в Великобританию – это ерунда, неправда. После октября 2024 года я могу получить разрешение на это от Министерства внутренних дел. Решать будут они», — приводит слова Беккера The Telegraph.

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