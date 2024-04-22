Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Беккер связал снятие Джоковича с Мадрида с его желанием выиграть золото на Олимпиаде

Беккер связал снятие Джоковича с Мадрида с его желанием выиграть золото на Олимпиаде
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер выдвинул предположение, по какой причине 24-кратный чемпион мэйджоров, первая ракетка мира серб Новак Джокович принял решение сняться с грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), который стартует 24 апреля.

«Удивился его решению сняться с Мадрида. Считаю, сейчас ему нужны матчи, конкуренция. Но у него своё видение графика. Я думаю, золотая медаль для Сербии на Олимпиаде в Париже – его основная цель, так что, возможно, он уже планирует всё таким образом, чтобы быть свежим к июлю. Это может быть причиной. Точно никогда нельзя его недооценивать или сбрасывать со счетов», — приводит слова Беккера The Telegraph.

Материалы по теме
Медведев попал в одну половину к Синнеру. Итоги жеребьёвки «Мастерса» в Мадриде
Медведев попал в одну половину к Синнеру. Итоги жеребьёвки «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android