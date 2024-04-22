Беккер связал снятие Джоковича с Мадрида с его желанием выиграть золото на Олимпиаде

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер выдвинул предположение, по какой причине 24-кратный чемпион мэйджоров, первая ракетка мира серб Новак Джокович принял решение сняться с грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), который стартует 24 апреля.

«Удивился его решению сняться с Мадрида. Считаю, сейчас ему нужны матчи, конкуренция. Но у него своё видение графика. Я думаю, золотая медаль для Сербии на Олимпиаде в Париже – его основная цель, так что, возможно, он уже планирует всё таким образом, чтобы быть свежим к июлю. Это может быть причиной. Точно никогда нельзя его недооценивать или сбрасывать со счетов», — приводит слова Беккера The Telegraph.