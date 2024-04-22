Фото: Даниил Медведев прибыл на «Мастерс» в Мадриде

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прибыл в Мадрид (Испания), где с 24 апреля по 5 мая выступит на грунтовом турнире серии «Мастерс».

Ранее пресс-служба соревнований в Мадриде опубликовала впечатляющее фото Медведева из подтрибунного помещения.

Фото: пресс-служба турнира в Мадриде

Медведев получил третий номер посева в Мадриде. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Маттео Арнальди (Италия) – Кристофер О'Коннелл (Австралия).

Отметим, что в прошлом году на «Мастерсе» в Мадриде Медведев (2) дошёл до 1/8 финала, где со счётом 6:7 (1:7), 4:6 проиграл соотечественнику Аслану Карацеву.

Медведев начал грунтовый сезон на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Даниил выступил на нём не слишком удачно. В первом круге соревнований россиянин уверенно (6:2, 6:4) обыграл француза Гаэля Монфиса, однако уже в следующем матче уступил серебряному призёру Олимпиады-2020 соотечественнику Карену Хачанову (3:6, 5:7).

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