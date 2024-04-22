Роджер Федерер отреагировал на возвращение Рафаэля Надаля на Кубок Лэйвера

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер отреагировал на новость о том, что 22-кратный победитель мэйджоров испанец Рафаэль Надаль подтвердил своё участие в Кубке Лэйвера – 2024.

«Вперёд, Рафа!» — написал Федерер в своих социальных сетях, прикрепив их совместное фото, сделанное на Кубке Лэйвера – 2022.

Напомним, розыгрыш Кубка Лэйвера – 2024 пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия). Надаль вошёл в состав сборной Европы, где также сыграют: его соотечественник Карлос Алькарас, россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев (состав ещё на стадии формирования). Капитаном сборной Европы традиционно будет 11-кратный победитель турниров «Большого шлема» швед Бьорн Борг.