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Алькарас: мы делаем всё возможное, чтобы восстановиться, но не хочу загадывать

Алькарас: мы делаем всё возможное, чтобы восстановиться, но не хочу загадывать
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал о своём физическом состоянии в преддверии «Мастерса» в Мадриде (Испания).

«Я чувствую себя хорошо. Когда я покинул Монте-Карло, я постарался сделать всё возможное, чтобы выступить в Барселоне, очень важном для меня турнире, но не смог. Было очень неприятно пропускать этот турнир.

Мы делаем всё возможное, чтобы восстановиться. Я считал свершившимся фактом, что сыграю в Барселоне, но этого не произошло, так что сейчас я не хочу ничего загадывать.

Мы находимся на правильном пути, и, если всё пойдёт как нужно, думаю, мы сыграем. Конечно, было бы лучше, если бы у меня был ещё один день, чтобы отдохнуть. Я бы предпочёл начать турнир в субботу, но на это никак не повлияешь, так что придётся смириться», — приводит слова Алькараса портал Punto de Break.

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