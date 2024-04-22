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Видео: Даниил Медведев играет с дочкой Алисой на детской площадке в Мадриде

Видео: Даниил Медведев играет с дочкой Алисой на детской площадке в Мадриде
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Дарья Медведева, супруга чемпиона US Open – 2021, четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева, опубликовала в социальных сетях милое видео, на котором спортсмен играет с дочкой Алисой на детской площадке в Мадриде (Испания).

В кадре Даниил и Алиса качаются на балансире, при этом Медведев заботливо просит дочку держаться.

Медведев получил третий номер посева на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Он пропустит первый раунд, а во втором сразится с победителем матча Маттео Арнальди (Италия) – Кристофер О'Коннелл (Австралия). Отметим, что в прошлом году на «Мастерсе» в Мадриде Медведев (2) дошёл до 1/8 финала, где со счётом 6:7 (1:7), 4:6 проиграл соотечественнику Аслану Карацеву.

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