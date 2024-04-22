Мама Руне — о поражении сына на турнире в Мюнхене: он играл из последних сил

Анеке Руне, мама датского теннисиста Хольгера Руне, высказалась о поражении сына в полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

«Хольгер болел всю неделю. Он играл из последних сил. На полуфинал их не хватило. Больше мне нечего сказать по этому поводу. И, конечно же, стоит отдать должное Штруффу. Он воспользовался своим шансом», – приводит слова Анеке Руне портал Tennis Up to Date.

Напомним, полуфинальный матч между Ян-Леннардом Штруффом и Хольгером Руне завершился со счётом 6:2, 6:0 в пользу немца.

Отметим, Штруфф в итоге выиграл соревнования, победив в финале американца Тейлора Фритца. Для 33-летнего теннисиста этот титул стал первым в карьере. Ранее он играл в трёх финалах в одиночном разряде, но ни разу не завоёвывал главный трофей турнира уровня ATP.