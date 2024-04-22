Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мама Руне — о поражении сына на турнире в Мюнхене: он играл из последних сил

Мама Руне — о поражении сына на турнире в Мюнхене: он играл из последних сил
Аудио-версия:
Комментарии

Анеке Руне, мама датского теннисиста Хольгера Руне, высказалась о поражении сына в полуфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).

«Хольгер болел всю неделю. Он играл из последних сил. На полуфинал их не хватило. Больше мне нечего сказать по этому поводу. И, конечно же, стоит отдать должное Штруффу. Он воспользовался своим шансом», – приводит слова Анеке Руне портал Tennis Up to Date.

Напомним, полуфинальный матч между Ян-Леннардом Штруффом и Хольгером Руне завершился со счётом 6:2, 6:0 в пользу немца.

Отметим, Штруфф в итоге выиграл соревнования, победив в финале американца Тейлора Фритца. Для 33-летнего теннисиста этот титул стал первым в карьере. Ранее он играл в трёх финалах в одиночном разряде, но ни разу не завоёвывал главный трофей турнира уровня ATP.

Материалы по теме
Штруфф — о первом титуле в карьере: я так долго ждал. И победил здесь, в Германии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android