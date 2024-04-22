Островский — о матче Потаповой со Шнайдер: ожидаю упорное противостояние

Агент Александр Островский, представляющий интересы российской теннисистки Анастасии Потаповой (Шевченко), поделился ожиданиями от матча первого круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), в котором 39-я ракетка мира сразится со своей соотечественницей Дианой Шнайдер.

«Точно можно сказать, что такой матч первого круга будет непростым. Во-первых, в целом условия в Мадриде не самые комфортные: отскок мяча достаточно высокий и к этому нужно привыкнуть. Поэтому успех в матче будет на стороне той, кто быстрее соперницы приспособится к такому ритму игры и сможет показать свой лучший теннис.

А во-вторых, Диана за последние сезоны прибавляет на корте, растет в рейтинге и, конечно, является сложной соперницей. С одной стороны она предлагает силовой теннис с мощными ударами, а с другой она строит комбинации и играет умно.

Я ожидаю упорное противостояние по ходу всего матча и буду надеяться, что Анастасия выйдет на корт в отличной форме и с боевым настроем!» — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Встреча между Потаповой и Шнайдер состоится в Мадриде во вторник, 23 апреля.