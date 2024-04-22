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Федерер — Надалю: увидимся на Кубке Лэйвера!

Федерер — Надалю: увидимся на Кубке Лэйвера!
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер обратился к 22-кратному победителю мэйджоров испанцу Рафаэлю Надалю, реагируя на новость о том, что он сыграет на Кубке Лэйвера – 2024.

«Рад, что ты присоединишься к нам в Берлине. Увидимся там!» — написал Федерер в своих социальных сетях.

Напомним, розыгрыш Кубка Лэйвера – 2024 пройдёт с 20 по 22 сентября в Берлине (Германия).

Нельзя не отметить, что Федерер официально завершил карьеру именно на Кубке Лэйвера в 2022 году в Лондоне (Великобритания). Свой прощальный матч Роджер провёл в парном разряде именно с Надалем. Во время матча оба теннисиста не могли сдерживать слёзы.

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