Андрей Рублёв высказался о том, что проиграл четыре матча подряд

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что проиграл последние четыре матча в туре подряд.

Серия Рублёва из четырёх поражений:



«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, третий круг. Рублёв (5) – Иржи Легечка (Чехия, 32) – 4:6, 4:6;

«Мастерс» в Майами, второй круг. Рублёв (5) – Томаш Махач (Чехия) – 4:6, 4:6;

«Мастерс» в Монте-Карло, второй круг. Рублёв (6) – Алексей Попырин (Австралия) – 4:6, 4:6;

турнир в Барселоне, второй круг. Рублёв (2) – Брэндон Накашима (США) – 4:6, 6:7 (6:8).

«Теннис сейчас очень сильно улучшился и подравнялся. Все играют на сумасшедшей скорости, все бьют с бешеной силой — что справа, что слева. Намного больше стало игроков, которые подают по 220 км/ч. Когда против таких выходишь — каждому можно проиграть и у каждого выиграть. От этого увеличивается конкуренция. Раньше были явно топовые игроки и большая разница между ними и всеми остальными. А сейчас возьмём, например, Сашу Бублика. Не помню, на каком месте в рейтинге он сейчас стоит, но помню, что в конце прошлого года он стоял то ли 30-м, то ли даже 40-м. А уровень у него такой, что он на каком-нибудь харде в зале или на траве может спокойно обыграть любого топ-игрока. И таких полно — которые стоят где-то 40-50-ми, но могут выдать один матч, либо турнир, либо месяц, когда могут обыгрывать любого. Раньше представить себе такого было нельзя. Поэтому мне трудно сказать, к чему такое увеличение конкуренции приведёт», — приводят слова Рублёва «Известия».