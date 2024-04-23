Джокович: надеюсь сыграть с Надалем до завершения его карьеры, он мой главный соперник

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович выразил надежду на то, что сможет сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем в туре ещё раз.

«Я по-настоящему уважаю Надаля и надеюсь, что смогу сыграть с ним хотя бы ещё один раз, прежде чем он завершит карьеру. Я уважаю Рафу, он хороший человек и легенда нашего спорта. Он мой самый главный соперник. В Австралии я сказал, что надеюсь увидеться с ним на одном или двух турнирах. Надеюсь, всё получится», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.

Напомним, накануне Джокович был признан спортсменом 2023 года по версии Laureus World Sports Awards. Для Джоковича это уже пятая награда на данной премии в карьере. Ранее он удостаивался её в 2012, 2015, 2016 и 2019 годах.