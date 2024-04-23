Касаткина: пока не решила, буду ли играть другие разряды на ОИ — конкуренция колоссальная

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что пока не приняла решение о выступлении в парном и смешанном разрядах на летних Олимпийских играх в Париже.

«В миксте есть шанс лишь на «Шлеме» – этот разряд никогда не играла и даже не понимала. Поэтому резко влезать туда не решаюсь. Раньше много играла пару, но время идёт, и чувствую, что мне физически и ментально сложно вывозить, поэтому я концентрируюсь на одиночке. Пара – очень классный разряд, если ты его понимаешь. Я её понимаю на бумаге, но, когда нахожусь на корте, теряюсь, в ступоре. Наверное, потому что я редко играю. У нас очень сложный, забитый календарь. Если одиночку хорошо играешь, то уже сложно. Как это делают Джессика и Коко, вообще не понимаю. В прошлом году Пегула три разряда на US Open сыграла. Для меня это что-то фантастическое (улыбается)! Это, к слову, о генетике: она может играть три разряда и ей нормально. Кто-то и один разряд еле вывозит.

Пока не решила, буду ли играть эти разряды на Олимпиаде. Всё ещё идёт отбор, не хочу загадывать. Зависит от имён. Если отбирается Вероника, то, понятно, она будет играть пару. Потому что она играет [этот разряд]. Конкуренция на отбор колоссальная – шесть претендентов на четыре места с небольшим отрывом. Пока об этом говорить рановато», – сказала Касаткина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.