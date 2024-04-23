«Продолжай вдохновлять всех нас». Брэди поздравил Джоковича с наградой спортсмену года

Семикратный победитель Супербоула НФЛ Том Брэди поздравил 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первую ракетку мира сербского теннисиста Новака Джоковича с наградой спортсмену 2023 года по версии Laureus World Sports Awards.

«Поздравляю Новака Джоковича с заслуженным достижением, непревзойдённым 2023 годом и невероятной карьерой. Продолжай вдохновлять всех нас», — написал Брэди на своей странице в социальных сетях.

Напомним, эта награда стала для Новака Джоковича пятой на данной премии в карьере. Ранее сербский теннисист удостаивался награды в 2012, 2015, 2016 и 2019 годах. Церемония награждения прошла накануне в Мадриде (Испания). Ранее Джокович снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде.