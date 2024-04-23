«Кто знает, получу ли ещё один шанс выступить». Джокович — о желании взять золото ОИ-2024

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о желании завоевать золотую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Если бы я не верил, что это возможно, я бы не выступал на Играх. Олимпийские игры — старейшие и самые престижные спортивные соревнования в истории. Для меня огромная честь представлять Сербию на Олимпиаде. Поэтому я надеюсь, что буду здоров и в хорошей форме, чтобы показать свой лучший теннис. Потому что, в конце концов, кто знает, получу ли я ещё один шанс принять участие в Олимпийских играх. Они проводятся лишь раз в четыре года. Недавно я сказал, что хотел бы сыграть и на Олимпиаде в Лос-Анджелесе, но никогда не знаешь, что может случиться. Я не могу так далеко заходить в своих планах, поэтому постараюсь использовать эту возможность как можно лучше», — приводит слова Джоковича Sportskeeda.